Umiejętność szycia na maszynie jest niesamowicie przydatną umiejętnością

Szycie jest nie tylko praktyczne, ale także bardzo relaksujące. Warto nauczyć się korzystania z maszyny do szycia oraz poszczególnych rodzajów szwów.

Overlock - czym jest?

Overlock (owerlok) różni się nieco od klasycznej maszyny do szycia. Na overlocku szyjemy zawsze korzystając z minimum trzech nitek. Możemy wykorzystać oczywiście również 4 lub nawet 5 nitek. Taki szew jest bardzo trwały i nie wymaga już od nas zszywania materiału na klasycznej maszynie. Overlock splata ze sobą wszystkie nitki i doskonale zabezpiecza krawędź materiału. Szew owerlokowy jest bardzo estetyczny, dlatego zazwyczaj stosowany jest podczas wykańczania ubrań.

Kiedy warto wykorzystywać szef owerlokowy?

Jeśli nasze umiejętności szycia na maszynie są coraz lepsze i chcielibyśmy zacząć tworzyć własne ubrania, warto zainwestować w overlock. Urządzenie to pozwoli nam precyzyjnie i estetycznie wykańczać praktycznie każde ubranie. Moglibyśmy oczywiście zrobić to za pomocą klasycznej maszyny, jednak nie pójdzie nam to tak sprawnie i estetycznie, jak na overlocku.